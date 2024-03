POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/Drei Toyota gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Kreisweit waren am Wochenende Einbrecher aktiv. In Ascheberg gingen Unbekannte vier Objekte an. Am Portenkamp wollten die Täter in eine Gartenhütte einbrechen. Zwischen 19 Uhr am Freitag (15.03.24) und 10 Uhr am Samstag (16.03.24) gelang es nicht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Auch an der Langenölser Straße gingen die Täter eine Gartenhütte an. Zwischen 0.00 Uhr und 6.30 Uhr am Samstag (16.03.24) ...

