Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Kreisweit waren am Wochenende Einbrecher aktiv.

In Ascheberg gingen Unbekannte vier Objekte an. Am Portenkamp wollten die Täter in eine Gartenhütte einbrechen. Zwischen 19 Uhr am Freitag (15.03.24) und 10 Uhr am Samstag (16.03.24) gelang es nicht, die Tür gewaltsam zu öffnen.

Auch an der Langenölser Straße gingen die Täter eine Gartenhütte an. Zwischen 0.00 Uhr und 6.30 Uhr am Samstag (16.03.24) brachen diese ein Fenster auf. Gestohlen wurde nach bisherigem Stand nichts.

In der Nacht auf Samstag brachen Unbekannte an der Sandstraße in einen fleischverarbeitenden Betrieb ein. Zwischen 19.30 Uhr am Freitag (15.03.24) und 7.50 Uhr am Samstag (16.03.24) kletterten diese von einem Flachdach auf ein Wellblechdach. Von dort brachen die Täter ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Sie entwendeten einen tragbaren Tresor.

In ein Haus brachen Unbekannte an der Von-Büren-Straße in Davensberg ein. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Samstag (16.03.24) und 10 Uhr am Sonntag (17.03.24). Die Täter hebelten die Balkontür auf. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Olfen:

In einen Kindergarten an der Borker Straße in Vinnum drangen Unbekannte ein. Zwischen 17 Uhr am Freitag (15.03.24) und 9.50 Uhr am Samstag (16.03.24) hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Lüdinghausen:

Ebenfalls waren Einbrecher in Lüdinghausen unterwegs. An der Mühlenstraße drangen sie über ein Küchenfenster in eine Wohnung ein. Passiert ist das zwischen 19.45 Uhr am Samstag (16.03.24) und 10.20 Uhr am Sonntag (17.03.24). Danach brachen die Täter die Tür zu einer weiteren Wohnung auf. Inwieweit sie in beiden Fällen etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Auch an der Olfener Straße drangen Unbekannte am Sonntag (17.03.24) in zwei Wohnungen ein. Zuvor hebelten diese die Haustür auf. In einem Fall gelangten zwei Personen durch eine geöffnete Tür in die Wohnung. Dort trafen die Einbrecher auf zwei Personen, worauf sie ohne Beute flüchteten. Zuvor waren Unbekannte in eine andere Wohnung des Hauses eingebrochen, indem sie die Tür aufhebelten. In beiden Fällen steht nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen haben. Sie werden wie folgt beschrieben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - 20-25 Jahre alt - schwarze Haare, schwarzer Bart - schwarze Bekleidung

Dülmen:

In Dülmen waren Einbrecher an der Straße Am Hange aktiv. Zwischen dem 14.03.24 und 13.30 Uhr am Sonntag (17.03.24) wollten sie in ein Haus einbrechen. Es gelang ihnen nicht, ein Fenster aufzuhebeln.

Nottuln:

An der Burgstraße in Nottuln wollten Unbekannte am Samstag (16.03.24) in eine Praxis einbrechen. Zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzubrechen.

Dafür gelangten Einbrecher an der Brulandstraße in Appelhülsen in ein Haus. Zwischen 8 Uhr am Freitag (15.03.24) und 11.15 Uhr am Samstag (16.03.24) brachen die Täter eine Terassentür auf. Es ist nicht bekannt, ob diese etwas gestohlen haben.

Coesfeld:

Auch in Coesfeld kam es zu Einbrüchen. Zwischen dem 11.03.24 und 13.15 Uhr am Sonntag (17.03.24) drangen Unbekannte in ein Haus am Lübbesmeyerweg ein. Sie brachen die Terrassentür auf. Inwieweit die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt.

An der Wesselingstraße in Lette sind Unbekannte am Samstag (16.03.24) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 21.50 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf. Die Täter entwendeten Bargeld. In allen Fällen bittet die Polizei unter 02541-140 um Hinweise.

So machen Sie es Einbrechern schwer:

- Schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren! Auch in den oberen Etagen! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen! Einbrecher finden jedes Versteck! - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Geben Sie keine Hinweise darauf, dass Sie länger nicht zu Hause sind - zum Beispiel durch überfüllte Briefkästen oder Urlaubsposts auf Facebook. - Bitten Sie Nachbarn bei Abwesenheit auf Ihr Haus aufzupassen, Briefkästen zu leeren, Rollladen zu betätigen - Bewegungsmelder schrecken ab - Zeitschaltuhren lassen nicht erkennen, dass niemand zu Hause ist! - Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten, informieren Sie die Polizei. Warten Sie damit nicht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell