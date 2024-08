POL-PDLU: Speyer- Alkoholisiert Rad gefahren und Verkehrsteilnehmer beleidigt

Speyer (ots) - Am Donnerstag gegen 10:45 Uhr kam es zwischen einem 19-jährigen Mann und einem unbekannten Beteiligten zu einem lautstarken Streit am Hauptbahnhof. Auf Grund des erhitzten Gemütszustands des 19-Jährigen wurde ihm ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich ausgesprochen. Anschließend entfernte er sich in Richtung Wormser Landstraße, wo er Mitarbeiter eines Autohauses anpöbelte. Der junge Mann konnte ...

