POL-PDLU: Speyer- Randalierer in Gewahrsam genommen

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 10:45 Uhr kam es zwischen einem 19-jährigen Mann und einem unbekannten Beteiligten zu einem lautstarken Streit am Hauptbahnhof. Auf Grund des erhitzten Gemütszustands des 19-Jährigen wurde ihm ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich ausgesprochen. Anschließend entfernte er sich in Richtung Wormser Landstraße, wo er Mitarbeiter eines Autohauses anpöbelte. Der junge Mann konnte durch die Polizei zunächst nicht mehr angetroffen werden. Wenig später geriet der Mann in eine Auseinandersetzung mit Mitarbeitern eines Rettungswagens. Die Rettungssanitäter wurden in die Straße Am Roßsprung entsandt, da der 19-Jährige zuvor durch Passanten in einer augenscheinlichen hilflosen Lage gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Helfer ging der Mann direkt mit geballten Fäusten auf die Mitarbeiter los, schrie lautstark herum und warf eine leere Plastikflasche gegen die Windschutzscheibe des Rettungswagens. Der Randalierer konnte durch die Polizei Am Rabensteinerweg angetroffen, zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen.

