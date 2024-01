Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: EC-Kartendiebe aus Langenhagen schnell identifiziert

Hannover (ots)

Schneller Ermittlungserfolg der Polizei Hannover! Mithilfe von Fotos fahndete die Polizeiinspektion Hannover seit Donnerstagmorgen, 11.01.2024, nach zwei Männern. Diese konnten bereits wenige Minuten nach Veröffentlichung der Fahndung identifiziert werden.

Die Männer stehen im Verdacht, Anfang Juni 2023 einem 84-Jährigen in Langenhagen die EC-Karte gestohlen und damit diverse unbefugte Verfügungen an Geldautomaten und in Warenhäusern in Langenhagen, Laatzen und Hannover getätigt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5689367).

Die beiden Tatverdächtigen konnten nur wenige Minuten nach Herausgabe der Öffentlichkeitsfahndung identifiziert werden. Zu verdanken ist dies mehreren Kolleginnen und Kollegen der Polizei Hannover, die mit den Personen bereits "amtliche Bekanntschaft" geschlossen haben. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach den Tatverdächtigen geholfen haben. / mini, dd

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover Nico Miericke Telefon: 0511 109-1040 E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell