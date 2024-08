POL-PDLU: Kraftfahrzeugdiebstahl

Speyer (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr der 51-jährige Fahrer eines Großraumtaxis die Landauer Straße in Richtung Gilgenstraße. Die 22-jährige Fahrerin eines Pkws befuhr die Gilgenstraße und wollte an der Kreuzung nach links in die Straße Bartholomäus-Weltz-Platz abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Taxifahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide ...

