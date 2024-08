Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert Fahrrad gefahren, Unfall gebaut und abgehauen

Dudenhofen (ots)

Am 02.08.2024, um 15:40 Uhr kam es in der St.-Klara-Straße 45 zu einem Verkehrsunfall. Durch eine Spaziergängerin konnte beobachtet werden, wie ein 48-Jähriger aus Hanhofen die St.-Klara-Straße in Dudenhofen mit seinem Fahrrad befuhr. Daraufhin prallte dieser mit einen am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Im Anschluss verließ der Mann die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Durch Zeugen wurde der Mann bis nach Hanhofen verfolgt. Dort konnte er schließlich kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel. Der Mann verletzte sich in Folge des Sturzes leicht am Knie, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Der 48-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

