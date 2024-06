Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden, eine Person leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Am 28.06.2024, um 15:45 Uhr, befuhr der 68-Jähriger Hamburger mit seinem PKW der Marke Hyundai die Prioreier Straße in Breckerfeld in Fahrtrichtung Breckerfeld Zentrum. Dabei übersah er den mittig, in gleicher Fahrtrichtung, auf der Fahrbahn fahrenden 41-Jähriger Dortmunder auf seinem Fahrrad. Es kam zum Unfallereignis wobei der 41-Jähriger Dortmunder von Motorhaube des PKW erfasst wurde. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.800,00 Euro.

