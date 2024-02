Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht | 67-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 27. Januar, an der Rheydter Straße/ Brunnenstraße in Dahl sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwoch, 28. Februar, meldete sich ein 67-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Rheydt. Er gab an, dass ihn der Fahrer eines Linienbusses an der Kreuzung Rheydter Straße/ Brunnenstraße am Tag zuvor angefahren habe. Demnach sei er gegen 18.15 Uhr zu Fuß in Richtung Rheydt unterwegs gewesen und habe beabsichtigt, dort die Straße zu überqueren. Als die Fußgängerampel Grün gezeigt habe, sei er über die Straße gegangen. In dem Moment sei dann der Fahrer eines Linienbusses aus der Hofstraße kommend in die Brunnenstraße abgebogen und habe ihn touchiert. Daraufhin sei er hingefallen und habe sich leicht verletzt. Der Fahrer des Linienbusses sei anschließend weitergefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

