POL-OE: Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots) - In der Zeit von Samstag (15. April, 16:45 Uhr) auf Sonntag (16. April, 9:30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Büro in der Straße "Am Zollstock" eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter eine Fensterscheibe und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten verschiedene Räume, brachen schließlich einen hochwertigen Fernseher aus der Wandhalterung heraus und entwendeten ihn. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen ...

