Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung: Polizei untersucht verdächtige Substanzen an der Venner Straße | Keine Gefahr für Anwohner

Mönchengladbach (ots)

Im Nachgang zur veröffentlichten Pressemitteilung vom Dienstag, 27. Februar, haben Kriminalpolizei und Experten des Landeskriminalamtes NRW die Durchsuchungsmaßnahmen in der betroffenen Wohnung an der Venner Straße am Mittwoch, 28. Februar, abgeschlossen.

Die Experten sicherten die aufgefundenen Chemikalien und Flüssigkeiten, um diese im Nachgang durch weitere Untersuchungen eindeutig zu identifizieren. Nach bisherigem Ermittlungsstand bestand während der polizeilichen Maßnahmen zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Anwohner. Neben den Substanzen sicherte die Polizei in der Wohnung weitere Gegenstände und Betäubungsmittel.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ist die Wohnung für den 47-jährigen Inhaber wieder freigegeben worden. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Ausgangsstoffgesetz ermittelt. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell