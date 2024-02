Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Coffee with a Cop" - Auf eine Tasse Kaffee mit der Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach lädt Sie zum Kaffee ein! Am Montag, 4. März, können Sie mit Polizistinnen und Polizisten Ihrer Polizei Mönchengladbach am Sonnenhausplatz ins Gespräch kommen. Dorthin bringen wir nicht nur Streifenwagen und ein Polizei-Motorrad mit, sondern auch ein mobiles Café, an dem ein Barista für Sie Heißgetränke zubereitet. Wir laden Sie ein, vorbeizukommen und sich bei Kaffee, Tee oder Kakao mit uns zu unterhalten. Ihr Getränk geht dabei auf uns.

Wir freuen uns darauf, uns mit Ihnen über alle möglichen polizeibezogenen Themen auszutauschen, die Sie interessieren. Vielleicht wollten Sie schon immer mal wissen, was alles im Kofferraum eines Streifenwagens ist? Oder Sie haben Fragen zum Einstellungsverfahren der Polizei? Auch für Ihre Sorgen, Nöte oder Hinweise haben wir natürlich wie immer ein offenes Ohr. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur mal "Hallo" sagen? Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Übrigens hat sich für die Mittagszeit ein besonderer Gast angekündigt: NRW-Innenminister Herbert Reul will vorbeischauen und ebenfalls für Fragen oder Anliegen ansprechbar sein.

Wann und wo? Montag, 4. März 2024, von 10 bis 16 Uhr, am Sonnenhausplatz in 41061 Mönchengladbach (gegenüber vom Minto).

Weitere Infos rund um "Coffee with a Cop" gibt es hier: https://moenchengladbach.polizei.nrw/artikel/coffee-with-a-cop-die-polizei-laedt-ein.

