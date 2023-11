Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt - rund 70.000 Euro Sachschaden

Heidhof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Donnerstagmorgen in Heidhof ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß auf einer Straßenkreuzung zunächst ein Kleintransporter mit einem LKW zusammen. In weiterer Folge schleuderte der Kleintransporter gegen einen haltenden Kleinbus. Der LKW-Fahrer sowie Fahrer und Beifahrer des Kleintransporters als auch der Fahrer und ein Fahrgast des Kleinbusses kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei, die vor Ort den Verkehrsunfall aufnahm, leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Unfallursache war nach ersten Erkenntnissen ein Vorfahrtsfehler. Demnach soll der Fahrer des Kleintransporters dem LKW nicht die Vorfahrt gewährt haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell