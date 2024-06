POL-EN: Sprockhövel: Fahrradfahrer stürzt- Alkoholtest deutlich positiv

Hattingen (ots) - Bargeld in einem geringen vierstelligen Wert haben unbekannte Täter am 26.06.2024, zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, aus einer Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Welperstraße gestohlen. Sie beschädigten den Schloßbereich der Wohnungstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. In der Wohnung durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Im Anschluss entfernten sich die Täter in ...

