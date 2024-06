Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: 13-jähriger Schüler bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Schwer verletzt wurde ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Gevelsberg. Dieser ereignete sich am 25.06.2024 gegen 07:00 Uhr auf der Hagener Straße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 22-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Smart die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. In Höhe der Bushaltestelle Bergstraße querte ein 13-jährige Gevelsberger Schüler auf dem Schulweg unvermittelt vor dem PKW der 22-Jährigen die Fahrbahn, um den auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartenden Bus noch rechtzeitig zu erreichen. Hierbei wurde der Schuler so schwer verletzt, dass zunächst von einer Lebensgefahr ausgegangen werden musste. Glücklicherweise bestätigte sich dieser Verdacht in einem nahegelegenen Krankenhaus nicht. Die Unfallstelle blieb für circa zweieinhalb Stunden einseitig befahrbar während ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Wuppertal den Unfall aufnahm.

