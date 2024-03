POL-DO: Unfall auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen bei Beckum - Fünf beteiligte Fahrzeuge und mindestens zwei Schwerverletzte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0266 Nach einem schweren Raub in Dortmund-Hörde am Samstagabend (9.3.) sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge saßen drei Dortmunder (18, 19 und 20 Jahre alt) gegen 23:35 Uhr in der Nähe des Elias-Bahn-Wegs an dem dortigen Viadukt, als sie von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen worden sind. Zunächst sei die Stimmung ...

mehr