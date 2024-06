Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Versuchter Metalldiebstahl- Täter flüchten und lassen Pkw zurück.

Ennepetal (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am 23.06.2024, gegen 01:40 Uhr, bei der Polizei und teilte verdächtige Geräusche von einem Firmengelände in der Straße In der Fiele in Ennepetal mit. Die Geräusche deuteten auf einen möglichen Diebstahl von Metallgegenständen hin. Umgehend suchten Kräfte der Polizeiwache Ennepetal die Einsatzörtlichkeit auf. Bei Erblicken der Polizei flüchteten augenscheinlich drei Täter. Zurück blieb ein weißer Kleintransporter der Marke Peugeot. Im Fahrzeug wurden Metallgegenstände festgestellt. Am Pkw war ein Kennzeichen mit der Landkreiskennung Emsland (EL)angebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Der Peugeot wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise geben können, dann melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer: 02336-9166-4000.

Die Polizei weist daraufhin: Bei verdächtigen Feststellungen sollte umgehend die 110 oder die zuständige Wache kontaktiert werden. So können sich die Kräfte der Polizei ein Bild von der Gesamtsituation machen, die Lage einschätzen und im besten Fall Straftaten verhindern.

