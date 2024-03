POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz - Kinderunfälle im Straßenverkehr - eine Bilanz des Jahres 2023

Mainz - Neustadt (ots) - Am späten Sonntagabend gegen 23:15 Uhr befuhr ein 42-jähriger Wiesbadener mit seinem Auto die Kaiserstraße in Richtung Rheinallee. Als ihm sein Handy aus der Halterung fiel, griff er während der Fahrt in den Fußraum und lies hierbei für einen Sekundenbruchteil die Fahrbahn aus den Augen. In der Folge kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort ...

