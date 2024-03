Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt; Unfall wegen heruntergefallenem Handy

Mainz - Neustadt (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 23:15 Uhr befuhr ein 42-jähriger Wiesbadener mit seinem Auto die Kaiserstraße in Richtung Rheinallee. Als ihm sein Handy aus der Halterung fiel, griff er während der Fahrt in den Fußraum und lies hierbei für einen Sekundenbruchteil die Fahrbahn aus den Augen.

In der Folge kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Auto. Unglücklicherweise lief in diesem Moment eine 43-jährige Fußgängerin an den geparkten PKW vorbei und wurde durch die Wucht des Aufpralls durch das geparkte Auto getroffen und leicht verletzt.

Der eigentliche Unfallverursacher kollidierte letztlich frontal mit einer Straßenlaterne, welche so stark beschädigt wurde, dass sie durch die Mainzer Netze abmontiert werde musste. Sein Fahrzeug wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer hat nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell