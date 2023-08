POL-GT: BMW-Fahrer verunfallt alkoholisiert auf der Tatenhausener Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwochnachmittag (23.08., 16.24 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Wohnhausbrand am Varenseller Weg in Gütersloh, Ortsteil Spexard informiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand ein Wohnhaus, ein angrenzender Anbau samt Einliegerwohnung, daneben liegende Garagen, mehrere auf dem Grundstück geparkte Fahrzeuge und ein Carport in Flammen. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen in einem aufwändigen Einsatz über Stunden ...

mehr