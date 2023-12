Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fenster hält Einbrechern stand

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Büningweg;

Unbekannte wollten in den vergangenen Tagen in eine Schule in Bocholt einbrechen. Die Täter versuchten vergeblich, ein Fenster aufzuhebeln. Sie gelangten nicht in das Gebäude am Büningweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

