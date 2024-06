Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Unfall im Gegenverkehr- mehrere leicht verletzte Personen

Ennepetal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen kam es am 20.06.2024 gegen 15:45 Uhr. Zur Unfallzeit befuhr ein 60-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw der Marke Dacia die Strückerberger Straße (L527) in Fahrtrichtung Schwelm. Im Bereich einer Rechtskurve kam er von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Zeitgleich befuhr ein Fahrradfahrer ebenfalls die Rechtskurve in Fahrtrichtung Schwelm. Auf der Fahrspur in Fahrtrichtung Gevelsberg befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 34-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw der Marke Audi. Da der Fahrer des Dacia in den Gegenverkehr geriet, kam zur Frontalkollision beider Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde in die Kollision nicht verwickelt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern derzeit an. Im Pkw des 60-Jährigen befand sich eine Beifahrerin. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Wert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße über zwei Stunden gesperrt und musste aufgrund von auslaufenden Betriebsmittel durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell