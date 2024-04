Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker klauen Telefon, Geld und Papiere

Kaiserslautern (ots)

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. Demnach schlugen unbekannte Täter über Nacht sowohl in der Richard-Wagner-Straße als auch in der Flurstraße zu.

Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, machten sich die Unbekannten in der Richard-Wagner-Straße an einem VW Phaeton zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 78 abgestellt war. Die Limousine wurde auf noch nicht geklärte Weise geöffnet und der Innenraum durchwühlt. Gestohlen wurden ein Autotelefon aus der Mittelkonsole sowie mehrere Gegenstände aus dem Handschuhfach.

Weil der Fahrzeughalter am Mittwochmorgen nicht nur den Diebstahl feststellte, sondern auch, dass die Autobatterie leer war, geht er davon aus, dass die Alarmanlage des Wagens auslöste und längere Zeit lief. Die Polizei fragt deshalb: Wer kann Hinweise auf die genaue Uhrzeit des Alarms geben - und wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.

In der Flurstraße erwischte es in der gleichen Nacht ein Dienstfahrzeug, das in Höhe des Hauses Nummer 15 stand. Wie die Nutzerin des Pkw bei der Polizei meldete, stellte sie am Vormittag gegen 10.15 Uhr fest, dass jemand den Wagen aufgebrochen und ihn durchsucht hatte - seitdem fehlen ein Mäppchen, in dem sich ihr Führerschein, der Fahrzeugschein und eine Tankkarte befanden, sowie ein Portemonnaie mit etwas Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Auch in diesem Fall sucht die Kripo nach den Tätern und bittet um Hinweise unter der oben genannten Telefonnummer. |cri

