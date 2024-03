Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Diebstahl von landwirtschaftlichem Gerät.

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr kam es am 16.03.2024 (Samstag) in der Hovedisser Straße zu einem Diebstahl von zwei Zugmäulern für Schlepper der Marke John Deere. Die Täter gelangten in die Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes und entwendeten die Geräte im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hovedisser Straße aufgefallen sind. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell