POL-LIP: Leopoldshöhe. Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Am frühen Montagmorgen (25.03.2024) gegen 01:30 Uhr ereignete sich auf der Schötmarschen Straße in Leopoldshöhe ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein 31-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit einem Seat Mii und ein 44-jähriger Mann aus Paderborn mit einem Ford Fiesta die Schötmarsche Straße in Fahrtrichtung Bad Salzuflen. Im Einmündungsbereich zum Huxhagenweg beabsichtigte vermutlich der 31-Jährige nach links in den Huxhagenweg abzubiegen. In diesem Moment überholte der 44-Jährige mit seinem Fiesta den abbiegenden Seat Mii, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige wurde vor Ort ambulant versorgt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schötmarsche Straße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf circa 20.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

