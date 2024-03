Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Baustelle einer Gemeinde.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21.03.2024 - 22.03.2024) drangen unbekannte Täter in den Rohbau eines Gemeindezentrums an der Grevenmarschstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Türen und entwendeten Werkzeug. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

