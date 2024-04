Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in der Vogelwoogstraße wurde am Mittwochabend ein E-Scooter-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss fuhr, leicht verletzt. Der Elektrorollerfahrer war mit seinem Gefährt auf dem Gehweg in der Vogelwoogstraße in Fahrtrichtung Reichswaldstraße unterwegs. Gleichzeitig bog ein VW-Fahrer mit seinem Golf aus der Danziger Straße nach rechts in die Vogelwoogstraße ab. Der Rollerfahrer missachtete die rote Ampel und kollidierte mit dem Pkw des 39-Jährigen. Dabei stürzte der junge Mann mit dem E-Scooter zu Boden. Während der Unfallaufnahme konnten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch beim 23-jährigen wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern noch an. |bo

