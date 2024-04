POL-PPWP: Abendliche Polizeikontrolle

Kaiserslautern (ots) - Nicht schlecht gestaunt hat eine Frau aus dem Stadtgebiet, als sie am Dienstagabend in Begleitung mehrerer Freunde nach Hause kam: In ihrer Wohnung saß ein "ungebetener Besucher". Es handelte sich um einen 36-jährigen Bekannten, der sich in ihrer Abwesenheit gewaltsam Zugang verschafft und ohne ihre Erlaubnis die Räume betreten hatte. Nach einer verbalen Auseinandersetzung verließ der Mann das ...

