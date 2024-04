Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Fahrerlaubnis rasant im Straßenverkehr unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Einen amtsbekannten Mann hat eine Zivilstreife der Polizei Kaiserslautern am Dienstagnachmittag in einem Fahrzeug in der Schalkstraße entdeckt. Weil den Beamten bekannt war, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wollten sie ihn einer Kontrolle unterziehen. Als der 41-Jährige aber die Polizisten erkannte, machte er mit seinem Mercedes-Benz Vito eine Kehrtwende und fuhr über den Bürgersteig in rasantem Tempo am Zivilfahrzeug vorbei. Die Einsatzkräfte wendeten ihren Wagen ebenfalls und fuhren dem Mercedes hinterher, verloren jedoch den Sichtkontakt zu ihm. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass der Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit in die Orthstraße und anschließend in die Spaethstraße in Fahrtrichtung Krankenhaus abgebogen sei. Laut Zeugenaussage habe der Fahrer seine Geschwindigkeit auch beim Abbiegen nicht angepasst. Am Fahrzeug des Verdächtigen waren Münchner Kennzeichen angebracht. Die Polizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und stellt die Frage: Wurden durch die rasante Fahrweise des Verdächtigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet? Zeugen, die möglicherweise betroffen waren oder sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte beim Altstadtrevier Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |bo

