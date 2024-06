Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Täter hebeln Terrassentür auf und durchsuchen Räume

Hattingen (ots)

Durch Hebeln an der Terrassentür gelangten am 25.06.2024, zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Hombergsegge in Hattingen. Im Haus wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können noch kein abschließenden Angaben zur Beute gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell