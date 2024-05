POL-NI: Stolzenau - Zeugenaufruf nach Einbruch in Autowaschanlage

Nienburg (ots) - (Thi) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter zwischen 3:40 Uhr und 4:30 Uhr eine Tür zum Betriebsraum der SB-Waschanlage an der Kreuzbreite in Bückeburg auf. Im Innenraum wurden diverse Dinge beschädigt und Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten sich bei der ...

