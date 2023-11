POL-PPKO: Aktuell vermehrt betrügerische Anrufe im Bereich Neuwied und Umgebung - Polizei warnt vor dem Rückruf bei genannten Rufnummern

Koblenz (ots) - Am Mittwochmorgen 22.11.2023 gegen 02:15 Uhr kam es zu einer vermutlichen Geldautomatensprengung in der Hauptstraße 2 in Ahrbrück. Durch die Explosion entstand augenscheinlich Sachschaden am Bankgebäude, verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Schadens kann noch kein Aussage getroffen werden. Aktuell laufen die polizeilichen Maßnahmen, weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, ...

