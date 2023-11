POL-PPKO: Gönnersdorf - Pressemeldung zu einem Polizeieinsatz in der Kreisstraße

Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 19.11.2023 hielt sich ein bislang unbekanntes Täterpaar von etwa 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule in der Johannesstraße in Koblenz auf. Dort verwüsteten sie den Schulgarten und zeichneten ein Hakenkreuz in den Kies. Des Weiteren beschädigten sie eine Fensterscheibe des Schulgebäudes mit einem Stein. Die Tat konnte teilweise videografiert werden. ...

