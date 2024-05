Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Fit mit dem Pedelec" in Rinteln bei der Feuerwehr (Seetorstraße)

(me) Der Lenz ist da, die Tage werden länger, die Radlerhosen kürzer. Rund um die Sommermonate haben Seniorinnen und Senioren in Schaumburg wieder die Möglichkeit einen sicheren Umgang mit Ihrem E-Bike zu erlernen, sowie Hemmnisse abzubauen.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bietet auch in diesem Jahr wieder Kurse in Kooperation mit dem ADFC und der Verkehrswacht an. "Wo darf ich, muss ich, soll ich eigentlich fahren?" Dass bei der großen Masse der Verkehrszeichen alles irgendwie zutrifft und wie wichtig Fahrverhalten und Sichtbarkeit im Straßenverkehr sind, wird anschaulich und informativ im theoretischen Teil geklärt. Im anschließenden praktischen Teil werden die Grundfertigkeiten beim Fahren mit dem E-Bike individuell trainiert, neben dem sicheren Auf- und Absteigen, Ausweichen, Abbiegen und Abbremsen werden Tipps zur Nutzung der Schaltung in Verbindung mit der richtigen elektrischen Unterstützung gegeben. Hintergrund des Angebots ist die weiterhin hohe Zahl an verkauften E-Bikes, sowie die Feststellung, dass damit insbesondere die Altersgruppe 60+ an schweren Verkehrsunfällen beteiligt ist. Die Kosten für den etwa 4-stündigen Kurs belaufen sich auf 10 Euro pro teilnehmende Person, ein Fahrradhelm ist aus versicherungstechnischen Gründen Pflicht.

Sie sind interessiert an einem sicheren Umgang mit Ihrem E-Bike und wollen Hemmnisse abbauen?

Die bereits feststehenden Termine für den Bereich Rinteln lauten: 28. Juni und 15. August 2024 - jeweils von 08:00 bis ca. 13:00 Uhr. Melden Sie sich gerne bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 oder per Email unter poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de an.

