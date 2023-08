Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kinder führen zu Streit auf Spielplatz

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitagabend (04.08.2023), gegen 21:25 Uhr, kam es auf einem Spielplatz in der Eichenhofstraße zu einer Streitigkeit, die schließlich in einem Gerangel endete. Auslöser war ein vierjähriges Mädchen, das einen Stein auf einen achtjährigen Jungen geworfen hatte. Der Stein traf den Jungen am Kinn und verletzte ihn leicht. Daraufhin gerieten die ebenfalls anwesenden Familienmitglieder der Kinder in Streit, beleidigten sich gegenseitig und letztlich kam es zu Handgreiflichkeiten. Die Mutter und der Vater des Achtjährigen erlitten Hämatome, sowie Krater an den Unterarmen, die ihnen von der Mutter der Vierjährigen zugefügt wurden. Die Mutter des Mädchens wurde vom Vater des Jungen ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch Rötungen. Durch Zeugen wurden die streitenden Parteien letztlich getrennt. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell