POL Schwaben Nord: Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (13.06.2024) zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Weiherstraße einen Geldbeutel aus einem Einkaufswagen. Eine 86-jährige Dame ließ ihre Handtasche mit dem Geldbeutel beim Einkaufen im Einkaufswagen stehen. An der Kasse bemerkte sie, dass ein bislang ...

mehr