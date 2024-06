Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geldbeutel aus Einkaufswagen entwendet - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (13.06.2024) zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Weiherstraße einen Geldbeutel aus einem Einkaufswagen.

Eine 86-jährige Dame ließ ihre Handtasche mit dem Geldbeutel beim Einkaufen im Einkaufswagen stehen. An der Kasse bemerkte sie, dass ein bislang unbekannter Täter ihren Geldbeutel entwendet hatte.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände unbeaufsichtigt beim Einkaufen im Wagen liegen zu lassen.

Die Polizei Augsburg 5 hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell