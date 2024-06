POL Schwaben Nord: Lug und Betrug - Präventionstheater

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Falscher Handwerker, Schockanruf, Gewinnmitteilung, Überweisungsbetrug, falscher Polizist, usw., immer wieder liest man von Betrügereien, bei denen Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht werden. Wie können Sie sich schützen? Die Theatergruppe "Neues Theater Mering" geht in Kooperation mit der Kriminalpolizei Augsburg und dem Seniorenbeirat der Stadt Augsburg neue Wege in der Präventionsarbeit. In einem Theaterstück sehen Sie anschaulich dargestellt, wie schnell Sie Opfer von Betrügern werden können. Nach den einzelnen Szenen erhalten Sie Tipps und Informationen der Polizei. Die Theatervorstellung ist kostenlos. Es ist jedoch eine Anmeldung beim Seniorenbeirat der Stadt Augsburg unter der Telefonnummer 0821/324-4331 erforderlich.

