Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Diebstahl von Grablampen auf Friedhof.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag (26.07.2024) bis Montag (29.07.2024) wurden auf dem Friedhof in Lügde zwei Grablampen aus Bronze entwendet. Die Täter schraubten die Lampen von den Gräbern ab und nahmen sie mit. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 340 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe. Es wird vermutet, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Verdächtiges auf dem Friedhof in Lügde beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090.

