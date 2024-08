Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Schwerer Verkehrsunfall auf der Weserstraße.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (30.07.2024) ereignete sich gegen 19:40 Uhr auf der Weserstraße zwischen Schwalenberg und Brakelsiek ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Schieder-Schwalenberg kam mit seinem Opel Astra in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam nach etwa 120 Metern neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Teil der laufenden Ermittlungen ist, ob nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache war. Die Weserstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Mannes vor dem Unfall machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

