Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Auffahrunfall mit Verletztem auf der B1.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (31.07.2024) kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Paderborn. Ein 35-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr auf einen vorausfahrenden Volvo auf. Der 58-jährige Volvo-Fahrer sah in Höhe des "Waldschlösschens" den sich nähernden Pkw im Rückspiegel und versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher und seine Mitfahrer blieben unverletzt. Am Volvo entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am VW Passat wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell