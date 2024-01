POL-BI: Einbruch in Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag, 21.01.2024, in eine Wohnung eines Einfamilienhauses in der Straße Am Stadion, im Bereich zwischen der Elbeallee und dem Frankenweg, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kletterten die Einbrecher auf den Balkon einer Wohnung und brachen dort die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume ...

mehr