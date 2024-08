Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mülltonnen im Entruper Weg in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (01.08.2024) kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Sachbeschädigung durch Feuer im Entruper Weg. Gegen 03:30 Uhr wurde der Inhalt einer Metalltonne in Brand gesetzt, die sich auf dem Grundstück eines Autohauses befand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde eine benachbarte Mülltonne ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Fahrzeuge verhindern. Der oder die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum 01.08.2024 Verdächtiges im Bereich des Entruper Wegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell