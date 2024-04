POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Moers - A 40 - Auffahrunfall in Baustelle - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Düsseldorf Tötungsdelikt in Friedrichstadt - Folgemeldung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5767533 Der unmittelbar am Tatort Festgenommene wurde ...

mehr