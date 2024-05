Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gemeinschaftlich begangene Körperverletzung an zwei Jugendlichen in Enkirch

Zell (ots)

In der Nacht von Samstag den 25.05. auf Sonntag den 26.05.24 kam es gegen 00:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich der Bushaltestelle an der B 53 in Enkirch. Hierbei wurden ein 14 jähriger und ein 15 jähriger Jugendlicher durch eine Personengruppe niedergeschlagen, so dass einer der beiden im Krankenhaus behandelt werden musste. Es soll sich um eine Gruppe von fünf Männern und einer Frau gehandelt haben, wobei nur zwei der Männer zuschlugen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Zell zu wenden.

Es besteht kein Zusammenhang zu einem polizeilichen Einsatz in der Ortslage Kövenig.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell