POL-PDWIL: Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots) - Am Samstag, den 25.05.2024, 16.20 Uhr - 17.20 Uhr, wurde durch unbekannte Täter im Pleiner Weg in Wittlich die vordere Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571-9260 ...

