POL-PDWIL: Beschädigung eines PKW in Wittlich

Wittlich (ots) - Am Freitag, den 24.05.2024, brachen in der Zeit zwischen 12.00 und 19.00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wittlich, Zur Philippsburg, ein. Die unbekannten Täter betraten das Wohnhaus und entwendeten hierbei Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571/9260) in ...

mehr