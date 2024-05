POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus in Wittlich

Feuerscheid (ots) - Am 16.05.24 wurde ein beschädigter dunkelgrauer Audi 80 auf dem Mitfahrerparkplatz an der Anschlussstelle Waxweiler/A60 festgestellt. Am vorgenannten Fahrzeug wurde die Scheibe der Fahrerseite vermutlich eingeworfen/eingeschlagen. Hinweise zur Tat werden an die Polizei Prüm unter der Tel. 06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Mit freundlichen Grüßen ...

