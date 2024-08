POL-PDLU: Körperverletzung auf Ortsfest

Dudenhofen (ots) - Am 02.08.2024, um 15:40 Uhr kam es in der St.-Klara-Straße 45 zu einem Verkehrsunfall. Durch eine Spaziergängerin konnte beobachtet werden, wie ein 48-Jähriger aus Hanhofen die St.-Klara-Straße in Dudenhofen mit seinem Fahrrad befuhr. Daraufhin prallte dieser mit einen am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen. An diesem entstand Sachschaden in ...

