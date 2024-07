Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Nenzinger Straße - Kind rennt in Auto (13.07.2024)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Einen Schutzengel hatte ein Kind bei einem Unfall, der sich am Samstagvormittag auf der Nenzinger Straße ereignet hat. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 71-Jährige mit einem Mitsubishi auf der Nenzinger Straße in Richtung Orsingen, als auf Höhe der Hausnummer 19 plötzlich ein 9-jähriges Kind hinter einem geparkten Auto auf die Straße rannte. Trotz sofortiger Vollbremsung erfasst der Mitsubishi den Jungen, der infolge der Kollision aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

